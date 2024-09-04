Военнослужащий ВСУ оценил риск захвата российскими оккупантами Покровска и рассказал, откроет ли это путь врагу к Днепру и Запорожью.

Покровск – это самое успешное для российских оккупационных войск и самое сложное для нас направление фронта, но ресурсы врага ограничены.

Об этом рассказал политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов в интервью Юрию Бибику.

"Люди, посмотрите, как они штурмуют Покровское направление, сколько у них ресурсов, что происходит. Если раньше они, два месяца назад, шли в пяти направлениях по пути на Покровск, то сейчас они штурмуют Покровское направление, сейчас у них угроза с Селидово с фланга, и они бросают на Селидово сейчас какие-то ресурсы и сразу сужают направление на Покровск, уменьшают давление", – заявил Кирилл Сазонов.

По словам военного, у россиян нет таких ресурсов, чтобы одновременно идти на Покровск и на Селидово, поэтому говорить, что дальше оккупанты пойдут на Днепр и Запорожье пока вообще не стоит.

"Я в это не очень верю, что у них хватит сил и ресурсов взять Покровск. Покровск-Мирноград – агломерация достаточно мощная, там до войны где-то вместе под 100 тысяч населения, то есть представляешь территорию, количество промзон, застройку. Это не Авдеевка, это не Бахмут – это больше", – добавил Кирилл Сазонов.

Поэтому военный убежден, что взять Покровск оккупантам будет очень тяжело, они истощают свои силы и кладут на этом направлении каждый день большое количество личного состава.

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