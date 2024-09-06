Военный эксперт оценил перспективы наступления оккупантов в Донецкой области, а также возможное начало боевых действий на Днепропетровщине уже в следующем году.

Ранее в британском издании The Times опубликовали статью профессора оборонных исследований Королевского колледжа Лондона Майкла Кларка, который прогнозирует, что войска рф могут захватить всю Донецкую область и весной 2025 года угрожать Днепропетровщине.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал в эфире "Прямого" прокомментировал этот прогноз.

По мнению эксперта, за это время захватить всю Донецкую область оккупанты не смогут, потому что, кроме Покровска, также есть Часов Яр, который держит оборону почти год, есть Константиновка, бои за которую еще не начинались, а также Краматорская агломерация с большим городом Славянск. Но при этом военный эксперт не исключает начала боевых действий на территории Днепропетровской области.

"Если на каких-то участках действительно россияне будут иметь прорыв к административной границе Донецкой и Днепропетровской области, то в любом случае боевые действия могут уже прийти и на территорию административных границ именно территории Днепропетровской области.

Можно это считать боевыми действиями на Днепропетровщине? Да, вполне. Все зависит от того, дойдут ли они до именно этого административного предела, поэтому исключать такое нельзя. Но захват всей Донеччины – нет, этого не произойдет", – заявил Александр Коваленко.

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