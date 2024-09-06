Сейчас на Покровском направлении российские оккупационные войска продвигаются на Юг, чтобы сформировать южный фланг, потому что он у них не защищен.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире "Прямого".

Военный эксперт отметил, что мы можем наблюдать сейчас штурмовые действия в направлении Горняка, а также попытки штурмовых действий в направлении Селидово, но они малоуспешны.

"Но это формирование южного фланга безопасности для дальнейшего наступления на Покровск, и этим южным флангом он фактически граничит с Кураховским направлением, поэтому между собой они фактически объединили сейчас одновременно и Кураховское направление, и Покровское, но им хватает именно ресурса для формирования южного фланга", – заявил Александр Коваленко.

"Если бы им было достаточно ресурса, они одновременно сейчас бы выполняли на Покровском направлении три задачи: кроме непосредственно формирования южного фланга, это выход на северный фланг через Воздвиженку на 0504, а также продолжали бы продвижение за Новогродовкой в ​​направлении Покровска, но два последних варианта сейчас на паузе", – объяснил Александр Коваленко.

К тому же, по словам эксперта, даже активные штурмовые действия в отношении Гродовки, расположенной в северо-западном направлении возле Новогродовки, также приостановились, потому что оккупантам не хватает ресурса, чтобы охватить все.

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