Сегодня на фронте с одной стороны разворачивается Курская операция и она развивается относительно успешно.

Отвечая на вопрос о том, как долго Украина будет удерживать захваченную российскую территорию в Курской области, Григорий Тамар, офицер армии Израиля в отставке, военный историк заявил, что это будет длиться столько, сколько потребуется, поскольку эти территории являются неотъемлемой частью плана победы.

"С другой стороны, ситуация на Покровском направлении остается тяжялой. Некоторые утверждают, что Покровск не имеет стратегического значения, но это не так. Этот район представляет собой важную точку, и его захват может стать одним из самых значительных успехов российской армии за последние два года. Это может перерасти в стратегический успех при неблагоприятном развитии событий" - заметил эксперт.

Важно отметить, что в Курской операции Украина смогла успешно противодействовать превосходству российской авиации, что демонстрирует эффективность современных систем ПВО и использования беспилотников.

"Интересной является реакция российских властей на происходящее. Впервые с времён Второй мировой войны часть российской территории была захвачена вражеской армией. Однако, население на этих территориях не оказывает сопротивления, что значительно контрастирует с тем, как реагировало украинское население во время наступления российской армии" - подметил эксперт.

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