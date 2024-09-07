Сегодня на фронте с одной стороны разворачивается Курская операция и она развивается относительно успешно.

Отвечая на вопрос о том, как долго Украина будет удерживать захваченную российскую территорию в Курской области, Григорий Тамар, офицер армии Израиля в отставке, военный историк заявил, что это будет длиться столько, сколько потребуется, поскольку эти территории являются неотъемлемой частью плана победы.

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"С другой стороны, ситуация на Покровском направлении остается тяжялой. Некоторые утверждают, что Покровск не имеет стратегического значения, но это не так. Этот район представляет собой важную точку, и его захват может стать одним из самых значительных успехов российской армии за последние два года. Это может перерасти в стратегический успех при неблагоприятном развитии событий" - заметил эксперт.

Важно отметить, что в Курской операции Украина смогла успешно противодействовать превосходству российской авиации, что демонстрирует эффективность современных систем ПВО и использования беспилотников.

"Интересной является реакция российских властей на происходящее. Впервые с времён Второй мировой войны часть российской территории была захвачена вражеской армией. Однако, население на этих территориях не оказывает сопротивления, что значительно контрастирует с тем, как реагировало украинское население во время наступления российской армии" - подметил эксперт.

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