В ближайшие месяцы россияне, вероятно, сосредоточатся не на захвате Покровска, а на попытке перерезать наш фронт в другой зоне.

Враг продолжает давление на направлении Курахово. Недавно российские войска предприняли попытку прорвать линию обороны, используя 21 единицу техники, однако попытка прорыва была оборвана в самом начале. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал о ситуации на горячем направлении.

"На этом направлении россияне наиболее активно применяют технику, поскольку для них это наиболее удобно. Техника сосредоточена в районе населенного пункта Моспино, который российские войска еще с 2014 года превратили в укрепрайон. Из Моспино есть удобная объездная дорога, ведущая прямо в Курахово" - делится эксперт, анализируя действия оккупантов.

Путь к Покровску затруднен из-за преимущественно полевых дорог, что ограничивает передвижение техники в этом направлении, заметил Свитан.

Также, по мнению военного эксперта, в ближайшие месяцы россияне, вероятно, сосредоточатся не на захвате Покровска, а на попытке перерезать наш фронт между Курахово и Угледаром. Для этого они будут двигаться в сторону Селидово.

Отметим, ранее эксперт уже сообщал, что враг пытается давить на Кураховский и Угледарский гарнизоны, являющиеся для него серьезным препятствием.

Российские войска стремятся охватить территорию с выходом на Покровск с востока, а также прорваться с юга - со стороны Старомайорска и Урожайного. Кроме того, они планируют окружить Угледар, используя меньшие тактические клещи.

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