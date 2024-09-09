На севере у врага не получается продвинуться через рокадную дорогу, поэтому они попытаются двигаться к югу.

Россияне могут в ближайшее время уделить больше внимания Покровску. Они уже глубоко зашли в этот район, и теперь должны расширять свои фланги. Об этом сообщил полковник запаса ВСУ военный эксперт Олег Жданов, проанализировав последние новости с передовой.

"На севере у них не получается продвинуться через рокадную дорогу, поэтому они попытаются двигаться к югу. На данный момент их задача – попытаться зайти в Селидово. Ни в коем случае нельзя разрешать им это сделать, потому что если они выйдут к Селидово и Украинскому, они могут начать окружать Курахово и выйти на Угледар с северо-запада" - поделился эксперт.

Он подметил, это в последствии создаст серьезную проблему. Поэтому сейчас нужно сосредоточить усилия именно на этом направлении.

Также Жданов заметил, в настоящее время США еще не приняли решения о предоставлении Украине ракет ATACMS, что заставляет ВСУ продолжать действовать своими силами. По словам Жданова, такое ограничение оказывает существенное влияние на темпы достижения Украиной своих целей и может затянуть процесс на несколько лет.

Если украинские военные продолжат наносить удары по территории врага только беспилотниками, их эффективность будет в 10 раз меньше, чем с использованием дальнобойных ракет.

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