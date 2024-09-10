Сейчас надо держать Россию в стратегической неопределенности. И вот эта неопределенность сейчас присутствует по отношению к России на поле боя. Если посмотреть глобально происходящее, Россия снимает войска с южного направления и перебрасывает их на Курщину, рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Им нужно смещать фокус внимания и свои силы на Покровское направление, Кураховский и Торецк, что также требует ресурсов. Российские военкоры постоянно поднимают тревогу: мол, где-то есть скопления Вооруженных сил Украины, где-то украинские войска готовят наступление, постоянно паникуют. Это свидетельствует о том, что они нервничают, и эта нервозность передается Путину и Кремлю", - делится эксперт.

Также Мусиенко отметил, наша сторона начала загонять россию, создавая вызовы, которых путин не ожидал, и это становится серьезной проблемой. Это создает разрыв в планах России, ведь их главная цель – захватить Донбасс полностью.

"Путин стал смягчать свою позицию и говорить об этом стало очевидным публично. Тем временем Украина продолжает достигать своих целей. Президент Украины заявил, что операции проводились в условиях конфиденциальности из-за постоянных утечек информации. Никто не знал деталей, даже украинская разведка и операция была тайной", - заметил эксперт.

По его словам, сейчас операции должны быть секретными и становиться известны только тогда, когда это уже невозможно скрывать. Важно обеспечивать правильную коммуникацию с общественностью, которая сейчас, по словам президента, делается.

Последние новости Украины:

Армия России начала атаковать Украину новым типом авиабомб: военный эксперт рассказал об опасности.

Перелом ситуации на фронте: военный эксперт дал прогноз до конца 2024 года.

Какие ракеты получили украинские F-16: военный эксперт рассказал, как это отразится на фронте.