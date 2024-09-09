На Покровском направлении заметно снизилась активность противника благодаря успешной операции Вооруженных сил Украины в Курской области. Дело в том, что российские войска были вынуждены перераспределить свои силы, и значительная часть их армейского резерва была переброшена на Курщину, об этом рассказал в обзоре полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов.

"Именно это позволило снизить давление на Покровском направлении. Недавно президент подчеркнул, что ВСУ уничтожают силы противника с опережением, и в последние дни были зафиксированы значительные успехи в Курской области. Можем видеть, что российские штурмовые операции, наблюдавшиеся в конце августа, на данный момент на Покровском направлении практически прекратились" - поделился эксперт.

Это свидетельствует о том, что ВСУ успешно реализуют стратегию отвлечения ресурсов противника. Эксперт напомнил о важности удержания позиций до конца октября — начала ноября, когда погодные условия осложнят ведение активных боевых действий, и ситуация перейдёт в фазу так называемого огневого равновесия

Как отмечает военный эксперт, ракеты ATACMS могут изменить ход войны за считанные месяцы.

В настоящее время США еще не приняли решения о предоставлении Украине разрешения на использование ракет ATACMS для ударов в глубь России, что заставляет ВСУ продолжать действовать своими силами. По словам Жданова, такое ограничение оказывает существенное влияние на темпы достижения Украиной своих целей и может затянуть процесс на несколько лет.

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