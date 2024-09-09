Артиллерийские силы, расположенные в Угледаре и Курахово, могут оказать серьезное влияние.

Вооруженные силы Украины успешно остановили продвижение российских оккупантов на Покровском направлении. Тем не менее, противник продолжает искать новые возможности для наступления, о чем сообщает военный эксперт и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

"На Покровское направление была переброшена 15-я бригада Нацгвардии "Кара-Даг", и их действия оказались эффективными. Противника остановили буквально в десятке километров от Покровска. В настоящее время россияне начали перемещение в сторону Курахово и будут пытаться давить в районах Украинска и Селидово" - рассказал эксперт.

По мнению Свитана, эту зону опасности можно эффективно нейтрализовать с помощью артиллерии. Артиллерийские силы, расположенные в Угледаре и Курахово, могут оказать серьезное влияние, если будут обеспечены необходимыми ресурсами.

Также эксперт добавил ранее, что ВСУ готовятся к спланированному удару по важной цели оккупантов.

"По-другому не получится. Разведка боем определяет алгоритмы отработки системы безопасности противника, затем применяются некоторые механизмы ее вскрытия. После удара по Новороссийскому терминалу, русскому Черноморскому флоту ничего не останется делать в Черном море" - поделился эксперт.

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