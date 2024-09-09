На данный момент наблюдается использование полков и батальонов армии рф, собранных из разных частей и направлений, в качестве оперативных резервов.

Российское командование активно использует свои тактические резервы, включая отдельные полки, батальоны и дивизионы, на Курском операционном направлении. Однако, несмотря на то что полки могут выполнять определенные задачи, отдельные батальоны и дивизионы остаются тактическими резервами и не могут эффективно заменить полноценные бригады и дивизии.

Об этом рассказал военный обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец у себя в Telegram-канале.

На данный момент наблюдается использование полков и батальонов, собранных из разных частей и направлений в качестве оперативных резервов, отмечает эксперт.

Однако, для создания эффективного оперативного резерва необходима соответствующая структура управления и объединение в одно формирование более высокого уровня. В противном случае, эти силы остаются временными и не способны полноценно решать поставленные задачи.

Эксперт добавляет, яркий пример такого подхода — 810-я отдельная бригада морской пехоты, которая действуя на Курском направлении, используется только двумя своими батальонами, несмотря на то что в полной комплектации её численность может достигать 10-11 тысяч человек. Остальные батальоны либо небоеспособны, либо задействованы на других направлениях.

В ближайшее время российское командование, вероятно, предпримет попытки переформатировать силы и средства в составе ГВ "Север", чтобы определить окончательный состав сил для решения "Курской проблемы".

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