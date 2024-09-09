Надеяться на стабилизацию ситуации на Покровском направлении в текущих условиях не стоит.

На Покровском направлении российские силы, похоже, пытаются устроить плановый захват и ликвидацию плацдарма ВСУ восточнее реки Волчья в районе Невельского. Командование ВСУ пока не предприняло решение об уходе на новый рубеж, что может усложнить ситуацию.

Об этом рассказал военный обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец у себя в Telegram-канале.

С севера передовые подразделения противника уже вклинились в село Украинск, захватили северную часть Галицыновки и продвигаются к северо-восточной окраине Горняка, сообщил эксперт.

С юга, передовые подразделения ГВ "Юг" пересекли реку Лозовая к северу от Красногоровки и значительно продвинулись вдоль южного берега в направлении Красногоровка-Александрополь.

Ситуация усложняется, поскольку командование ВСУ, похоже, не готово к эффективному удержанию рубежа Горняк-Кураховка. Российские силы уже находятся на западном берегу Волчьей и продолжают движение в южном направлении, добавил эксперт.

По его словам, надеяться на стабилизацию ситуации на Покровском направлении в текущих условиях не стоит. Несмотря на то что противник сталкивается с трудностями и перераспределяет свои силы, атаки продолжаются в районах Новогродовки, Красного Яра, Гродовки и Новоторецкого. Основные усилия российские войска сосредоточили на юге, в районе Селидово и ликвидации плацдарма на реке Волчья в районе Невельского.

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