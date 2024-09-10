Военный эксперт рассказал, какая сейчас ситуация с наступлением ВСУ в Курской области и с "окружением" вражеских войск, которое мы якобы сделали.

Заявления украинской стороны об оперативном окружении противника в Курской области – это информационно-психологическая операция, направленная, в частности, на российскую аудиторию.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в эфире "Прямого". По словам эксперта, по факту, с военной точки зрения, окружения нет.

"Ситуация выглядит следующим образом: существует участок территории, который, если посмотреть на карту, с левой стороны ограничен так называемым направлением Теткино, с другой стороны это Коренево и вход в Глушковский район, с юга государственной границей Украины, а с севера рекой Сейм.

Вот мы разнесли стационарные переправы, стационарные мосты через эту реку, которые обеспечивали группировку противника. Такого окружения с полным контролем периметра или окружности территории нет. Мы значительно усложнили возможность противнику проводить обеспечение, но давайте будем откровенны, россияне являются крупными мастерами инженерного искусства по строительству переправ, по строительству каких-то временных сооружений для того, чтобы обеспечить войска", – заявил Сергей Грабский.

Военный эксперт отметил, что если бы в Курской области было окружение противника, то мы бы быстрее продвигались, но, к сожалению, наше продвижение по направлению Глушковского района сейчас напоминает лягушачьи прыжки.

"Мы действуем там такой тактикой, как действует противник, то есть малыми группами проходим через боевые порядки противника, затем закрепляемся, расширяем, добиваем техникой. Единственное отличие – что мы не используем массу войск на этом направлении, а мы используем маневренные группы на боевой технике", – объяснил Сергей Грабский.

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