В Покровске ситуация изменяется: российские силы продолжают наступление, но с более широкой тактикой охвата.



Операция по захвату Покровска не отменена, но теперь российские войска применяют фланговые атаки, так как столкнулись с сопротивлением, поделился рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Они будут продолжать попытки наступления, даже если темпы замедлятся:

"Они там сейчас видят, что уперлись в глухой угол и пытаются идти фланговыми атаками. На сколько им хватит сил, столько они будут пытаться перетягивать силу на свою сторону. Пусть понемногу, не полностью останавливать движение они не будут" - заметил эксперт.

По мнению Мусиенко, весной и летом следующего года могут начаться ключевые события, включая переговоры на условиях Украины. Однако в текущих условиях достижение значимых результатов до конца осени или зимы маловероятно. Прекращение огня возможно, но этот сценарий тоже неясен на данный момент.

"Я не вижу возможности достичь каких-либо значительных результатов до конца этой осени или зимы исключительно с военной точки зрения" - заметил эксперт.

Ранее эксперт также высказался о восточном фронте:

"Им нужно смещать фокус внимания и свои силы на Покровское направление, Кураховский и Торецк, что также требует ресурсов. Российские военкоры постоянно поднимают тревогу: мол, где-то есть скопления Вооруженных сил Украины, где-то украинские войска готовят наступление, постоянно паникуют. Это свидетельствует о том, что они нервничают, и эта нервозность передается Путину и Кремлю", - делится Мусиенко.

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