У врага есть три варианта, как идти на Покровск. Об этом в эфире "Эспрессо" отметил директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Згурец отмечает, что противник может попробовать прорыв на Покровск через Гродовку и Новогродовку, где ситуация стабилизирована, но враг там до сих пор активен. Второе направление атак – это северо-западное направление на Селидово, где тоже удалось остановить оккупантов. Однако особую опасность представляет северное направление, где противник пытается продвинуться через населенные пункты Украинское и Горняк.

Особую обеспокоенность вызывает оккупация села Невельское, ведь оно является важным опорным пунктом в так называемом "кармане", включающем Карловку, Невельское и Красногоровку. Именно эта зона, по словам эксперта, остается самой рискованной для группировки ВСУ.

Згурец также предупреждает, что действия врага возле Украинского и Галицыновки могут создать угрозу для тыла ВСУ, поскольку россияне двигаются вдоль обоих берегов реки Волча. В этом контексте он прогнозирует, что украинские силы предположительно проведут плановый отход с этого места.

"Здесь еще особенность состоит в том, что действия противника у Украинского и Галицыновки создают угрозу для тыла нашей группировки войск, потому что враг движется вдоль обоих берегов реки Волча. Думаю, что сейчас украинская сторона будет осуществлять действия, связанные с плановым отходом с этого кармашка, который образовался в ходе боевых действий", - объясняет эксперт.

Кроме того, важной задачей для ВСУ, по мнению Згурца, остается препятствие дальнейшим попыткам врага продвигаться в Кураховку, а затем в Курахово, что позволит избежать дальнейшей угрозы по всей линии фронта, от Курахового до Угледара.

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