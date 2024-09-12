Украина разработала трехэтапный план для эффективной борьбы с российскими беспилотными летательными аппаратами, который уже начал давать результаты. Вместо того чтобы полагаться на пилотируемую авиацию, основная ставка сделана на собственные беспилотники, способные уничтожать вражеские дроны, в частности ударные типа "Shahed".

Первый этап плана уже реализован - украинские малые беспилотники успешно уничтожили российские разведывательные и ударные дроны. Теперь Украина работает над вторым этапом - разработкой и производством дронов с неподвижным крылом, которые смогут перехватывать российские беспилотники на расстоянии до 60 километров.

Украинская компания Besomar уже создала дрон-перехватчик, способный летать до двух с половиной часов и выполнять разведывательные миссии. Его главная цель – обнаружение и перехват вражеских дронов. Этот инновационный аппарат должен стать основным средством борьбы с русскими БПЛА на средних дистанциях.

Третий этап плана предполагает разработку скоростных дронов-перехватчиков большой дальности, которые будут способны уничтожать российские "шахеды" на расстоянии до 500 км. Планируется, что эти дроны будут введены в эксплуатацию уже в следующем году.

Воплощение всех трех этапов позволит Украине существенно снизить затраты на уничтожение вражеских дронов. Сейчас для противодействия российским БПЛА приходится использовать ракеты противовоздушной обороны, которые стоят значительно дороже, чем сами беспилотники, что создает большое финансовое напряжение.

Новая стратегия поможет сэкономить миллионы долларов и улучшить обороноспособность страны.

Источник: newsweek.



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