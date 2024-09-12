Под Покровском враг приблизился к обороне украинских сил на расстояние около 10 километров и столкнулся с усиленной защитой.

Месяц назад российские войска осуществили прорыв в сторону Покровска. Однако украинское командование укрепило оборону на этом направлении, и наступление противника на город было приостановлено. Тем не менее, российские силы продолжают попытки продвинуться по южному флангу.



Об этом сообщил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Он отметил, что движение российских войск разделилось на три основных направления. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также подтвердил, что текущая стратегия командования эффективна, поскольку удалось остановить продвижение врага.

"У нас несколько зон в опасности. Под Покровском враг приблизился к обороне украинских сил на расстояние около 10 километров и столкнулся с усиленной защитой. Уже вторую неделю российские войска не могут продвинуться дальше. Зона риска на южном фланге, где оккупанты хотят пытается расширить контроль", - заметил эксперт.

Свитан добавил, враг на южном фланге Покровского направления стремится выйти на второе направление, которое охватывает Селидово и Украинск. В этом районе враг движется на юг с целью выхода на Курахово.

"У них недостаточно резервов для глубокого вклинения, поскольку от Покровска до Донецка более 50 километров. Но зона риска остается, хоть стягивание достаточного количества сил и укреплений для около 100 тысяч оккупантов на таком расстоянии представляет собой сложную задачу", - также подметил эксперт.

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