Массированный удар дронами по России был спланирован и вызвал много обсуждений.

БПЛА были сбиты русскими ПВО, посреди которых некие объекты вызывали особенное внимание. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, что в Подмосковье атаки были ориентированы на НПЗ, нефтебазы и другие военные объекты.

"Особенно интересен район Жуковский, находящийся неподалеку от Москвы, поскольку это один из важнейших центров российского авиационного и ракетостроения", - заметил эксперт.

Он добавил, что распространенные фото и видео со взлетно-посадочной полосы не имеют значения, ведь повреждение полосы не является целью таких атак, поскольку БПЛА не способны нанести серьезный ущерб. Однако некоторые рейсы в аэропортах, таких, как Домодедово, были задержаны.

"Основными целями атак являлись важные военные объекты. Первый из них – институт имени Тихомирова, занимающийся разработкой мобильных зенитных ракетных комплексов средней дальности и систем управления вооружением самолетов. Второй важный объект – Московский научно-исследовательский институт "Агат", занимающийся разработкой радиолокационных головок самонаведения для разных типов ракет", - сообщил Мусиенко.

Эти объекты были основными целями, но есть и другие, в частности учебные и тренировочные центры. Хотя точный характер повреждений еще уточняется, есть предварительные данные об определенных поражениях. Если в этот раз не удалось добиться максимального результата, то в будущем эти объекты снова будут под прицелом.

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