Недавно стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали отступление из района Мариновки. По информации источников на фронте, передовые подразделения противника прорвались между населенными пунктами Украинское и Селидово. Ожидается, что вскоре противник также возьмет их под контроль.

Об этом рассказал военный обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец у себя в Telegram-канале.

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По имеющимся данным, ВСУ могут быть вынуждены полностью покинуть плацдарм восточнее реки Волчья и отступить на новый рубеж, вероятно, Гирнык-Кураховка, делится эксперт. Это связано с растущим давлением со стороны противника и ухудшением оборонительных позиций.

Ситуация в районе города Селидово также заметно ухудшилась. Противник близок к тому, чтобы войти в город с востока и северо-востока, что создаст дополнительные проблемы для украинских сил. Замечено продвижение противника западнее Новогродовки, добавил Машовец.

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Ранее он сообщил, российское командование активно использует свои тактические резервы, включая отдельные полки, батальоны и дивизионы, на Курском операционном направлении. Однако, несмотря на то что полки могут выполнять определенные задачи, отдельные батальоны и дивизионы остаются тактическими резервами и не могут эффективно заменить полноценные бригады и дивизии.

На данный момент наблюдается использование полков и батальонов, собранных из разных частей и направлений в качестве оперативных резервов, отмечает эксперт.

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