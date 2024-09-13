Военный эксперт рассказал, чем грозит захват оккупантами Покровска, и как тогда будет развиваться наступление врага в направлении Днепропетровской области.

Покровск – это очень важный логистический узел, который фактически находится недалеко от административной границы между Донетчиной и Днепропетровщиной.

Захват Покровска позволит российским оккупационным войскам как контролировать автомобильную и железнодорожную логистику именно в этом районе, так и через некоторое время даже выйти на административную границу Донецкой и Днепропетровской областей. Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире "Прямого".

"Они смогут из этого также сделать информационную волну, мол, мы уже зашли на Днепропетровщину, вот начинается большое наступление на Днепропетровщине. Следовательно, это будут очередные 100500 информационно-психологических спецопераций именно вот с таким нарративом, но, в принципе, Покровск не является пределом всей Донецкой области", – заявил Александр Коваленко.

Военный эксперт напомнил, что, кроме Покровска, российским оккупационным войскам в Донецкой области придется еще воевать за Константиновку, за Часов Яр, который уже очень долго держит оборону, Краматорскую агломерацию, Славянск и так далее.

"До Покровска еще и дойти надо, кстати. 10 км – кажется, это немного, но это рубежи, до которых нужно дойти", – добавил Александр Коваленко.

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