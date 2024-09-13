Заявления российских оккупантов об успехах на Харьковщине и захвате Синьковки – это вражеская информационно-психологическая операция.

К этому оккупанты прибегают, потому что у них достаточно проигрышная Курская операция, у них уже нет таких существенных подвижек вперед на Покровском направлении, и они лишь немного активизировались под Угледаром. Об этом рассказал военный аналитик, полковник запаса ВСУ Петр Черник в интервью Ангелине Пычик.

По словам эксперта, для противника ничего не изменилось в стратегическом смысле, у них есть задача выходить на административные границы Донетчины и Луганщины, и основная следующая стратегическая точка – это Покровск. Но зрада, разгоняемая во многих медиа, мол, если упадет Покровск, то будет катастрофа, мы проигрываем войну, не соответствует действительности.

"Идем от противоположного: Бахмут пришлось покидать – мы войну не проиграли, из Авдеевки мы вышли – мы войну не проиграли, и если и здесь будет оперативное отступление, так оно правильно называется, это не значит, что война уже проиграна.

Сражения могут быть проиграны, это довольно частое явление в мировой истории. Американцы проиграли очень серьезную Битву в Перл-Харборе, но по итогам войны все же императорская Япония потерпела поражение, а не Америка. И вот уже проанализировав те случаи, которые касаются Авдеевки и касаются Бахмута, нужно очень в эмоциональном смысле быть аккуратным, чтобы не поднять планку страха выше, чем можно", – добавил Петр Черник.

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