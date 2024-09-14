Военнослужащий рассказал, как изменилась ситуация в Курской области, где оккупанты перешли к контрнаступлению, и чем бои там отличаются от боев в Донецкой области.

На территории Курской области, как и на Покровском направлении, и вообще на Донецком, нет устойчивой линии боевого столкновения, ситуация очень быстро меняется.

Об этом рассказал политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов в интервью Евгении Кутновой.

"Здесь вообще очень много мобильных перемещений, это на самом деле всегда сильная сторона наша, сильная сторона Украины. У нас много командиров уровня командир роты, командир взвода, командир батальона, командир бригады, которые уже научились действовать достаточно независимо, самостоятельно и проявлять инициативу. У россиян это всегда слабое место, они привыкли к строгой вертикали, к строгому плану, поэтому, на первый взгляд, мы имеем преимущество", – заявил Кирилл Сазонов.

Но, как отметил военнослужащий, оккупанты уже стянули на Курщину где-то 35-40 тысяч личного состава и перешли от постоянной бомбардировки наших позиций к попытке наступать, то есть постоянным штурмовым действиям.

"В отличие от того, что сейчас происходит на Часовом Яру и Покровске, здесь они не жалеют техники вообще, очень много техники перебросили, танки, "бехи", все, что есть. Если для Донбасса характерны штурмы маленькими группами, то здесь бои еще довольно тяжелые. В Курской области все же у них есть преимущество очень большое по авиации, рядом аэродромы подскока так называемые", - добавил Кирилл Сазонов.

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