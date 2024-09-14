Военнослужащий ВСУ рассказал, какие силы Россия перебросила для контрнаступления на территории Курской области, и в чем их преимущество.

Если сначала на территории Курской области ВСУ "встречали" преимущественно российские срочники, то сейчас там появились "элита", морская пехота и десентура.

Об этом рассказал политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов в интервью Евгении Кутновой.

"Морпехов и десантуры хватает, это их основные штурмовые подразделения. Здесь морпехи были и раньше, но они же заточены, они тренированы для наступления, для штурмов, это очень крутые штурмовые подразделения, но когда мы пошли в наступление, оказалось, что до обороны они не очень готовы, потому им было тяжело. Сейчас, когда они пытаются штурмовать, это их сильная сторона", – рассказал Кирилл Сазонов.

По словам военного, сначала рф перебрасывала срочников и контрактников без боевого опыта из разных регионов россии, а затем начали тянуть боевые бригады с разных направлений, которые воевали в Украине, кроме Покровского, которые имеют боевой опыт, но им нужно потратить некоторое время на боевое слаживание.

"По отчетам, которые идут в штабы, всегда не очень реальная картина реальных дел по технике, по личному составу, по готовности вести боевые действия, по вооружению, по резервам, по состоянию. Поэтому пока это все утрясется, пока командир будет понимать, что там на самом деле у него в его подразделениях, это требует времени.

Вот это время мы использовали по максимуму их хаоса и такой растерянности. Сейчас они уже подсобрались, их стало много и, конечно, гораздо больше, чем нас здесь, и они пытаются нас выжать из Курской области", – отметил Кирилл Сазонов.

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