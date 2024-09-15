На территории Курской области командование российских оккупационных войск пытается остановить на отдельных участках и направлениях продвижения передовых подразделений ВСУ.
Для этого противник ввел дополнительные силы и средства в состав группировки "Курск", которая входит в состав группировки войск "Север". Об этом рассказал военный аналитик, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец у себя в Telegram-канале.
По словам эксперта, общая численность уже сосредоточенных и развернутых подразделений вражеских войск в составе группировки "Курск", включая Глушковский район, города Рыльск, Льгов, Курчатов и сам Курский район обороны, достигла отметки в 62 подразделения, примерно 35,5 тысяч военнослужащах.
Кроме того, Константин Машовец отметил, что командование войск рф также проводит активные мероприятия по развертыванию группировки "Курск" в двухэшелонный боевой порядок, как минимум на ключевых направлениях.
Военный аналитик констатировал, что недостаток собственных сил и средств группировки войск "Север" для организации и ведения интенсивных и масштабных боевых действий на Курщине враг компенсирует дополнительной перегруппировкой на это направление подразделений и частей воздушно-десантных войск и морской пехоты.
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