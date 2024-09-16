Военный эксперт рассказал, как российские оккупационные войска изменили тактику применения Черноморского флота для нанесения ракетных ударов по Украине.

Командование российского Черноморского флота, похоже, решило ограничить использование своего корабельного состава для нанесения ударов крылатыми ракетами морского базирования типа "Калибр" исключительно подводными силами.

Об этом у себя в Telegram-канале рассказал военный аналитик, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

По мнению эксперта, для этого оккупанты используют три дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 "Варшавянка", которые находятся в состоянии боевой готовности в пункте базирования Новороссийск, а для осуществления возможных боевых пусков обустроили соответствующий позиционный район в 15-20 милях юго-западнее села Мысхако.

Военный аналитик считает, что такое решение командования противника продиктовано тем, что подводные лодки сложнее и дольше выявлять, чем надводный боевой корабль, соответственно, вероятность нанесения опережающего удара украинским надводным или подводным безэкипажным скоростным катером-брандером значительно меньше.

"Очевидно, метод применения российских дэпл для боевых пусков будет заключаться в том, чтобы "скрыто выйти из базы, прийти в район, запустить "Калибр" и снова быстро забежать в базу, пока не обнаружили и не запустили брандера на перехват"", – пояснил Константин Машовец.

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