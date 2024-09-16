Командование российского Черноморского флота, похоже, решило ограничить использование своего корабельного состава для нанесения ударов крылатыми ракетами морского базирования типа "Калибр" исключительно подводными силами.
Об этом у себя в Telegram-канале рассказал военный аналитик, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.
По мнению эксперта, для этого оккупанты используют три дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 "Варшавянка", которые находятся в состоянии боевой готовности в пункте базирования Новороссийск, а для осуществления возможных боевых пусков обустроили соответствующий позиционный район в 15-20 милях юго-западнее села Мысхако.
Военный аналитик считает, что такое решение командования противника продиктовано тем, что подводные лодки сложнее и дольше выявлять, чем надводный боевой корабль, соответственно, вероятность нанесения опережающего удара украинским надводным или подводным безэкипажным скоростным катером-брандером значительно меньше.
"Очевидно, метод применения российских дэпл для боевых пусков будет заключаться в том, чтобы "скрыто выйти из базы, прийти в район, запустить "Калибр" и снова быстро забежать в базу, пока не обнаружили и не запустили брандера на перехват"", – пояснил Константин Машовец.
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