Военный эксперт рассказал, что сейчас происходит на Юге Украины, и возможно ли форсирование Днепра со стороны ВСУ или российских оккупантов.

На Приднепровском операционном направлении на Херсонщине продолжаются интенсивные бои передовых подразделений ВСУ с российскими оккупационными войсками.

Об этом у себя в Telegram-канале рассказал военный аналитик, координатор группы "Информационное сопротивление", полковник запаса ВСУ Константин Машовец.

Наиболее интенсивные боевые действия наблюдаются на островах в дельте Днепра, в частности на островах Мелкий, Казацкий, Белогрудый и ряда других.

По словам военного эксперта, в этих боях фиксируються подразделения противника из состава 144-й и 205-й отдельных мотострелковых бригад, 337-го десантно-штурмового полка 104-й десантно-штурмовой дивизии, 28-го мотострелкового полка 70-й мотострелковой дивизии, 126-й отдельной бригады береговой обороны и 61-й отдельной бригады морской пехоты.

Константин Машовец пояснил, что смысл этих боев для оккупантов сводится к стремлению полностью вытеснить наши подразделения на правый берег Днепра и получить возможность тотально контролировать основное русло реки по всей протяженности ее дельты.

"В этой связи, шаткие и "смелые" допущения, относительно подготовки одной из сторон какого-то масштабного форсирования Днепра в ту или иную сторону, здесь - явно неуместны. По-моему, ни одна из сторон к этому пока не готова", – добавил военный аналитик.

Последние новости Украины:

Армия рф начала атаковать Украину новым типом авиабомб: военный эксперт рассказал об опасности.

Перелом ситуации на фронте: военный эксперт дал прогноз до конца 2024 года.

Какие ракеты получили украинские F-16: военный эксперт рассказал, как это отразится на фронте.