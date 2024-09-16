Атаки "Шахедов" не обязательно указывают на подготовку к удару, хотя проблемы россии с производством ракет могут объяснить отсутствие ракетных ударов.

Снижение количества дронов "Шахед", запускаемых россией по Украине, приводит к сложностям в их перехвате. Каждый беспилотник программируется индивидуально и следует по своему маршруту, что затрудняет их обнаружение и уничтожение до того, как они достигнут столицы, рассказал полковник запаса ВСУ военный эксперт Олег Жданов.

"Количество мобильных групп для борьбы с дронами было уменьшено из-за перевода части сил в обычные Сухопутные войска. Это снизило плотность защиты. К тому же, атаки на Киев не только демонстрируют возможность российской армии терроризировать столицу, но и стремятся создать транспортные и социальные проблемы для граждан" - поделился эксперт и напомнил, недавние воздушные тревоги вызвали транспортный коллапс в городе.

По словам Жданова, атаки "Шахедов" не обязательно указывают на подготовку к масштабному ракетному удару, хотя проблемы россии с производством ракет могут объяснить отсутствие ракетных ударов в сопровождении дронов.

"Россия сталкивается с проблемами в производстве ракет из-за нехватки комплектующих и финансовых транзакций. Давление со стороны США на международные банки, работающие с Россией, ограничивает её возможности производить и использовать ракеты в больших количествах. Поэтому массированные ракетные обстрелы происходят реже" - заключил эксперт.

Он также подчеркнул, точная дата следующего массированного удара остаётся неопределённой, однако постоянный мониторинг позволяет предположить время возможной атаки. Перед такими ударами наблюдается накопление ракет и перемещение транспортных самолётов, что свидетельствует о подготовке к атаке.

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