Ранее министр обороны Беларуси Хренин заявил, что Минск решил увеличить свою группировку на южном операционном направлении, вблизи украинской границы.
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в своем Telegram-канале рассказал, что пока Беларусь критически не увеличила свою группировку поблизости границы с Украиной, и сейчас она остаётся в пределах 3 тысяч чел.
Из техники в зоне поблизости границы с Украиной зафиксированы около 30 танков, 135 боевых бронированных машин, около 60 артиллерийских систем и около 10 ед. реактивных систем залпового огня.
Тем временем, по словам эксперта, размер контингента российских оккупационных войск на территории Беларуси также не изменился и не превышает 2 тис. чел., и это не штурмовые подразделения или элитный спецназ. Размещаются подразделения российских оккупантов на аэродромах "Барановичи", "Зябровка" и "Мозырь", а также на территории радиотехнического узла "Барановичи" и 43-го узла связи "Вилейка".
Также Александр Коваленко отметил, что активность российской авиации в небе над территорией Беларуси в августе была минимальная с 2022 года.
"Формирования ударной группировки, представляющей опасность Украине, не отмечается", – заключил военный обозреватель.
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