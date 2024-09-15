Военный эксперт рассказал, какая ситуация сейчас на границе с Беларусью, сколько белорусских и российских войск там расположено, и есть ли угроза для Украины.

Ранее министр обороны Беларуси Хренин заявил, что Минск решил увеличить свою группировку на южном операционном направлении, вблизи украинской границы.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в своем Telegram-канале рассказал, что пока Беларусь критически не увеличила свою группировку поблизости границы с Украиной, и сейчас она остаётся в пределах 3 тысяч чел.

Из техники в зоне поблизости границы с Украиной зафиксированы около 30 танков, 135 боевых бронированных машин, около 60 артиллерийских систем и около 10 ед. реактивных систем залпового огня.

Тем временем, по словам эксперта, размер контингента российских оккупационных войск на территории Беларуси также не изменился и не превышает 2 тис. чел., и это не штурмовые подразделения или элитный спецназ. Размещаются подразделения российских оккупантов на аэродромах "Барановичи", "Зябровка" и "Мозырь", а также на территории радиотехнического узла "Барановичи" и 43-го узла связи "Вилейка".

Также Александр Коваленко отметил, что активность российской авиации в небе над территорией Беларуси в августе была минимальная с 2022 года.

"Формирования ударной группировки, представляющей опасность Украине, не отмечается", – заключил военный обозреватель.

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