Военный аналитик рассказал, какое оружие Лукашенко развернул возле границы с Украиной, и объяснил, в чем его опасность.

По требованию кремля военно-политическое руководство Беларуси во главе с Лукашенко продолжает "играть в войну".

Об этом рассказал полковник запаса ВСУ, военный аналитик и координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец у себя в Telegram-канале.

Эксперт отметил, что в составе основной дальнобойной составляющей сухопутных войск вооруженных сил Беларуси (336-й реактивной артиллерийской бригады) сформировано и уже развернуто еще одно подразделение - 79-й отдельный реактивный артиллерийский дивизион, в составе 4-6 МПУ 301-мм реактивной системы залпового огня типа В-300БМ "Полонез-М".

Теперь в этой бригаде уже четыре дивизиона, из которых два - на 300-мм РСЗО типа 9К58 "Смерч", а еще два - на 301-мм РСЗО типа В-200БМ\В-300БМ "Полонез"\"Полонез-М".

Военный аналитик рассказал, что "Полонез-М" В-300БМ, предположительно, является аналогом украинского РСЗО "Ольха" или американских М142.

"И вот теперь эти лайбы Лукашенко притащил, судя по всему, под нашу границу в район авиабазы ​​Зябровка в Гомельской области на Черниговском направлении (расстояние до нашей границы - 20-21 км).

Насколько я понимаю, эта байда должна нас "сильно напугать" и в случае необходимости "подменить собой" российские "Искандер-М" на этом направлении", – отметил Константин Машовец.

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