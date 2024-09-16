Успешное наступление оккупантов под Покровском потенциально обеспечит контроль над стратегически важными городами на западе и северо-западе. Об этом сообщил полковник запаса ВСУ военный эксперт Олег Жданов, проанализировав последние новости.

"С одной стороны, контроль над Покровском и Часовым Яром является частью операции врага, однако продвижение остаётся медленным. Взятие под контроль этого участка обеспечит оккупантам возможность усложнить снабжение украинских войск в регионе. Пока хорошо, что они продвигаются медленно иначе дойдет до проблем в Краматорске и Славянске" - заметил эксперт.

Несмотря на боевые действия в районе Торецка и Нью-Йорка, сложно утверждать, что российские силы смогут быстро достигнуть стратегических целей в ближайшее время. Ситуация остаётся сложной и неопределенной, считает Жданов.

Ранее Жданов уже заметил, что россияне могут в ближайшее время уделить больше внимания Покровску. Они уже глубоко зашли в этот район, и теперь должны расширять свои фланги.

"На севере у них не получается продвинуться через рокадную дорогу, поэтому они попытаются двигаться к югу. На данный момент их задача – попытаться зайти в Селидово. Ни в коем случае нельзя разрешать им это сделать, потому что если они выйдут к Селидово и Украинску, они могут начать окружать Курахово и выйти на Угледар с северо-запада" - поделился эксперт.

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