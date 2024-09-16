Военный эксперт рассказал, в чем особенность иранских ракет, которые они могли передать российским оккупационным войскам для атак по Украине, и какие города под угрозой.

За два года мы уже много раз слышали, что россия получит иранские ракеты, слышали много названий, это были и Fath-110, и Zolfaghar, и Dezful, сейчас говорят о Fath-360, и каждая из них имеет свой функционал.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал в эфире "Прямого".

По словам эксперта, Fath-110 – это баллистическая ракета, которая очень похожа по своему общему функционалу на "Искандер", также 500 км, почти пол тонны боевая часть.

Zolfaghar аналогично, чуть большее расстояние, 600-650 км, немного мощнее боевая часть, но эта боевая часть отрицательная, она отделяется от разгонного блока и сама поражает цель, поэтому ее гораздо сложнее сбить, чем "Искандер".

Dezful имеет дальность полета 1000 км, то есть фактически Западная Украина также может быть под угрозой, в зависимости от того, откуда будет осуществляться пуск.

Александр Коваленко отметил, что новости о передаче именно Fath-360 его удивили, потому что, во-первых, там очень непонятная характеристика дальности полета 30 км – 120 км, то есть разница достаточно существенная, а во-вторых, по общим характеристикам эта ракета очень похожа на 5В55 С-300, то, чем россияне терроризировали наши пограничные города возле линии боестолкновения с 2022 года.

"Поэтому возникает вопрос, зачем им тогда вот этот аналог 5В55, или уже не имеют достаточного количества? Потому что С-300 – это также комплекс, защищающий воздушное пространство, он должен быть на постоянном боевом дежурстве, следовательно, боекомплект также нужен этим дивизионам.

Не успевают ли полностью производить 5В55, чтобы терроризировать Украину? Вполне возможно, поэтому заказывают у Ирана, чтобы иметь в достаточном количестве для проведения таких террористических актов, то есть Fath-360 - это продолжение террора пограничной полосы", - добавил Александр Коваленко.

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