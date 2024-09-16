Интерес противника к Курахово объясняется тем, что контроль над трассой на Запорожье создаёт дополнительные сложности.

На данный момент противник перестал активно пытаться продвигаться в сторону Покровска. Теперь основное внимание сосредоточено на районах Селидово и Курахово. Это связано с тем, что контроль над трассой на Константиновку уже установлен, а дальнейшее продвижение в направлении Покровска не имеет стратегического смысла. Об этом рассказал политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов в своем Телеграм-канале.

Наступление здесь стало бы слишком рискованным, особенно учитывая возможность контратак украинских сил со стороны Селидово, что могло бы привести к перекрытию важных транспортных артерий, заметил эксперт.

Он также добавил, интерес противника к Курахово объясняется тем, что контроль над трассой на Запорожье создаёт дополнительные сложности для Украины. Этот район становится ключевым пунктом напряжённости, поскольку он влияет на снабжение и логистику сил обороны.

Особое внимание сейчас уделяется Лиманскому направлению, заметил Сасонов. Основная стратегическая цель россии – захват всей Донецкой области. Для этого они стремятся перерезать трассу «Харьков – Ростов» в районе Славянска и Лимана. Этот шаг может кардинально повлиять на дальнейшее развитие событий на восточном фронте.

Ранее эксперт заметил, условно военные кампании можно разделить на летнюю, осеннюю, зимнюю, но мы видим, что в этом году отдельно летней и осенней кампаний нет.

Слишком интенсивные боевые действия происходят в Курской области, а также на Донетчине, особенно на Покровском и Торецком направлениях, и в результате летняя и осенняя кампании срослись в одну, которая сейчас продолжается.

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