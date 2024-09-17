Количество и типы средств поражения, которыми может пользоваться ВСУ, определенные как приоритетные, могут стать ключевыми факторами в войне. По словам военного эксперта, полковника запаса ВСУ и лётчика-инструктора Романа Свитана, недавно было передано два истребителя, но проблема в том, что их нечем эффективно вооружить. Потеря опытных летчиков из-за неправильного управления только усугубляет ситуацию.
"Авиация используется неэффективно, например, истребители F-16 могут быть задействованы как пусковые установки, что усложняет выполнение боевых задач. Увеличение количества и типов вооружений, а также разрешение на использование их на территории России могли бы помочь изменить ситуацию", - заметил эксперт.
Запуск процесса предоставления F-16 и разрешения на дальнобойные средства поражения — важные достижения. Однако предоставление других важных средств, таких как системы ПВО, затягивается, из-за чего украинская армия не может в полной мере использовать свои возможности.
"Американские склады забиты тысячами единиц техники, которая могла бы помочь Украине. Например, сотни Bradley и тысячи ракет ATACMS, которые снимаются с боевого дежурства, могли бы быстро изменить ситуацию. Однако затягивание решений влияет на ход войны, ведь ежедневные потери украинских военных можно было бы уменьшить своевременной поддержкой", - добавляет Свитан.
Проблема заключается не только в недостатке вооружений, но и в политических договоренностях между мировыми лидерами. Определенные соглашения, пусть и не прямые, влияют на предоставление помощи.
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