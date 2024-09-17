Военный эксперт рассказал, что сейчас происходит на Купянском направлении на Харьковщине, и предупредил об угрозе разрезания плацдарма Сил обороны Украины.

На Купянском направлении российские оккупационные войска активно рвутся к реке Оскол сразу по двум направлениям Песчаное - Кругляковка и Песчаное - Колесниковка.

Об этом рассказал полковник запаса ВСУ, военный аналитик и координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец у себя в Telegram-канале.

Военный аналитик сообщил, что за неделю оккупанты смогли существенно расширить свое вклинение в районе села Песчаное и достаточно близки к перерезанию дороги, которая идет с Боровой на Купянск вдоль реки Оскол по ее левому берегу.

По словам эксперта, от Кругляковки передовые подразделения оккупантов находятся на расстоянии чуть больше трех километров, а от Колесниковки еще меньше – где-то 2,5-2,8 км.

"Если ничего не поменяется, а я пока не вижу к тому каких-то оснований, противник, очевидно, в течение какого-то ближайшего времени сумеет выйти на левый берег р. Оскол на отрезке Глушковка - Кругляковка и таким образом разрежет наш плацдарм на р.Оскол на две части: меньшую, северную (Купянскую) и большую, южную (Боровая)", – заявил Константин Машовец.

Военный аналитик также отметил, что по направлению Синьковка - Петропавловка на том же Купянском направлении противник также имеет продвижение на участке между собственно Синьковкой и железной дорогой, которая ведет с севера на Купянск-Узловой.

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