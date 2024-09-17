Военный эксперт рассказал, как российским оккупационным войскам удалось продвинуться на Краматорском направлении, в районе Часового Яра.

Передовые подразделения российских оккупантов из группировки войск "Юг" имеют успехи в продвижении на Краматорском направлении, в районе города Часов Яр.

Об этом у себя в Telegram-канале рассказал полковник запаса ВСУ, военный аналитик и координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

По словам эксперта, оккупантам, вероятно, удалось пересечь канал "Северский Донец - Донбасс" и закрепиться в пределах самого города, а именно двух локациях: в районе улицы Олега Кошевого и по направлению Калиновка - Редкодубье.

Военный аналитик отметил, что в обоих случаях, очевидно, работают части и подразделения 98-й воздушно-десантной дивизии противника, действующей по этому направлению всеми тремя своими "линейными" полками при поддержке ряда подразделений 4-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса и 102-го мотострелкового полка 150-й мотострелковой дивизии.

"И хотя эти успехи противника носят "ограниченно-тактический" характер (созданные им на канале плацдармы размером – максимум "на роту", а то и "на взвод"), однако, в смысле дальнейших действий противника, это, скажем так, не совсем положительные события...", – заявил Константин Машовец.

Эксперт добавил, что опаснее всего ситуация по направлению на "Северный" район города Часов Яр, где противнику удалось создать больший плацдарм.

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