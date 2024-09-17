Военный аналитик рассказал, что сейчас происходит на Торецком направлении, как продвигается наступление российских оккупантов в районе Нью-Йорка и самого города Торецк.

Передовые подразделения ВСУ на Торецком направлении ранее совершили успешные контратакующие действия по направлению Нелиповка - Нью-Йорк в сторону ул.Спортивная.

Украинские защитники, очевидно, отошли в северную часть Нью-Йорка и продолжают удерживать небольшую часть села по обе стороны, но большая часть Нью-Йорка находится под контролем противника. Об этом рассказал полковник запаса ВСУ, военный аналитик и координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец у себя в Telegram-канале.

Тем временем в самом Торецке, по словам эксперта, оккупанты прилагают максимум усилий, чтобы продвинуться вдоль улицы Дзержинского, действуя со стороны поселка Пивничное, и сейчас продолжаются ожесточенные бои в районе Хлебокомбината и Исправительной колонии.

Главной целью российского командования на этом направлении сейчас является прорыв в центральную часть Торецка, и для этого оно предусмотрело активные наступательные действия как со стороны с.Пивничное, так и со стороны Железного.

"Однако, на данный момент, судя по всему, ударная тактическая группа противника (скорее всего - подразделения 74-й и 132-й омсбр противника) не могут прорваться со стороны с.Железное, поэтому перенесли усилия по направлению со стороны с.Пивничное, где у противника получается продвигаться "по чуть-чуть"", – отметил Константин Машовец.

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