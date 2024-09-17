Военный эксперт рассказал о наиболее угрожающих для ВСУ участках Покровского направления, и насколько удалось продвинуться российским оккупационным войскам.

На Покровском направлении, вероятно, российские оккупационные войска смогли немного расширить свое вклинение в районе Новогродовки в западном и юго-западном направлении.

Тем временем за Лисовку и Сухой Яр противнику зацепиться пока не удается. Об этом в своем Telegram-канале рассказал военный аналитик и координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

Кроме того, по словам военного эксперта, враг несколько продвинулся в Гродовке и, вероятно, в ближайшее время выйдет в село Журавка.

"Однако, в настоящее время, у меня нет информации о том, что противнику удалось, собственно, на Покровском направлении прорваться ЗА барьерный рубеж по г.Журавка и Казенный Торец... В этом отношении, наиболее угрожающими участками является район Новогродовки, где противник действует по обе стороны железной дороги, которая ведет с Авдеевки на Покровск, а также район Гродовки", – отметил Констатин Машовец.

Военный аналитик добавил, что сейчас российские оккупационные войска концентрируют свои усилия не на именно Покровском направлении, а на районе города Селидово и южнее него, и там постепенно ситуация стновится угрожающей для подразделений Сил обороны Украины.

Оккупанты уже полностю заняли Галицыновку, а также ведут бои за Желанное Первое и Украинское, продвинулись по направлениям Красногоровка - Острое и Красногоровка - Александрополь.

Последние новости Украины:

Контрнаступление рф в Курской области: военный рассказал, как изменилась ситуация.

На примере Авдеевки и Бахмута: военный эксперт объяснил, что будет означать потеря Покровска.

Угроза наступления на Днепропетровщину: эксперт рассказал, чего ждать в случае захвата Покровска.