Военный аналитик рассказал об опасной для ВСУ ситуации, которая сложилась в районе Селидово, и объяснил, есть ли угроза "котла" для украинских войск.

Ситуация в районе города Селидово становится все более угрожающей для подразделений ВСУ, и именно на этом направлении враг сейчас сконцентрировал главные усилия, а не на Покровске.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал военный аналитик и координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

По словам военного эксперта, крайне опасная ситуация сложилась между Селидово и Горняком.

"Если противник продолжит продвижение на этом отрезке, они вполне могут приобрести катастрофический характер для всего фланга нашей группировки, оперирующей юго-восточнее Покровска. Если противник прорвется в район с. Цукурино (а то и в район Вознесенки), речь тогда пойдет не просто об уходе ЗА р. Волчью", – пояснил Константин Машовец.

Военный аналитик отметил, что сейчас, очевидно, вражеские войска пытаются "сомкнуть" свои смежные фланги и полностью вытеснить украинские войска за реку Волчья под угрозой их охвата с севера и юга.

Но пока ВСУ удерживают район Горняк – Желанное Второе – Александрополь – Кураховка, который обеспечивает возможность осуществления материально-технического обеспечения подразделений, действующих восточнее реки Волчья, а также возможность организованного и своевременного отхода с плацдарма, поэтому говорить о "котле" еще очень преждевременно.

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