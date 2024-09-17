Военный эксперт предупредил украинцев об угрозе новой ракетной атаки и пояснил, какие объекты гражданской инфраструктуры будут мишенями для оккупантов.

В рф заявили, что Украина якобы намерена инсценировать российский ракетный удар по детскому учреждению на украинской территории - больнице или детскому саду.

Таким образом российские оккупационные войска анонсировали новый теракт, заранее обвинив во всем Украину. Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в своем Telegram-канале.

"Это говорит о том, что россия готовит очередной ракетный удар по территории Украины и среди объектов, которые будут намерены поразить РОВ, есть больницы и детские сады. В целом, ничего нового в тактике террористов, за исключением стающих традиционными анонсов своих преступлений", – заявил Александр Коваленко.

Эксперт напомнил, что в июле рф обвинила Украину в якобы подготовке к разрушению дамб Киевской ГЭС, а 26 августа в ходе массированного ракетного удара российские ракеты прилетели в частности по Киевской ГЭС.

Поэтому, по словам военного обозревателя, в ближайшее время следует ожидать ракетного удара, и о целях было объявлено самими же террористами.

"Последний удар с ограниченным БК был на 4 сентября и только за прошедшие дни ВПК россии мог произвести не менее 30-40 ракет Х-101/555 и КРМБ «Калибр». И это только производство за указанный период", – добавил Александр Коваленко.

Последние новости Украины:

Контрнаступление рф в Курской области: военный рассказал, как изменилась ситуация.

На примере Авдеевки и Бахмута: военный эксперт объяснил, что будет означать потеря Покровска.

Угроза наступления на Днепропетровщину: эксперт рассказал, чего ждать в случае захвата Покровска.