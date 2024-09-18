Дроны СБУ, ГУР и ССО ударили по огромному складу главного ракетно-артиллерийского управления ночью на среду, 18 сентября.

Об этом сообщает украинские СМИ и журналисты.

Так, сообщается, что на складе находились ракеты для оперативно-тактических ракетных комплексов Искандер, тактических ракетных комплексов Точка-У, КАБ, а также артиллерийские боеприпасы.

После прилетов вспыхнула мощная детонация.

Кроме того, у местных в Telegram-каналах жители интересовались, не ядерная ли бомба прилетела.

Известно, что пожар разгорелся шириной шесть километров, кроме того, местные власти объявили эвакуацию людей из населенного пункта.

Украинские СМИ информируют, что для атаки по большому составу в Торопце было привлечено более 100 дронов-камикадзе.

Журналисты сообщили, что на складе в Торопце уничтожены огромные запасы северокорейских баллистических ракет KN23, ракеты к РСЗО Град, систем ПВО С-30 и баллистические ракеты к системе Искандер.

Кроме того, сообщается, что вражеский арсенал ликвидировали дроны-камикадзе украинского производства.

Следует отметить, что расстояние до российского состава от госграницы Украины составляет около 500 километров.

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