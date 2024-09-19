Ситуация в Курской области и в Покровском направлении демонстрирует, что российская сторона может пытаться перекрыть информационный поток.

Военкоры рф сообщают об оцеплении ВСУ под Покровском. Россияне в Курской области планируют новые атаки, вместе с тем Z-паблики заявляют, что хотят взять в оперативное окружение украинских бойцов на Покровском направлении.

Хотя военнослужащие утверждают, что попытки россиян есть, но они, вероятно, будут безуспешными. Об этом рассказал генерал армии Украины и бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Это может быть частью информационной кампании между враждующими сторонами. Информационные войны Россия использует для нагнетания ситуации, пытаясь дезориентировать украинские силы и союзники, считает эксперт. Ситуация в Курской области и в Покровском направлении демонстрирует, что российская сторона может пытаться перекрыть информационный поток новостями о новых атаках.

«Ситуация на Покровском направлении напряженная, с указанием Путина на захват новых территорий. Россияне активно пытаются прорваться и обходят укрепленные позиции украинских сил. В то же время, украинские войска совершают контрнаступательные действия и возобновляют свои позиции» - делится эксперт.

По его словам, на фронте продолжаются тяжелые бои, но россияне несут потери и вынуждены перебрасывать часть сил на другие направления, в том числе и на Курщину, что свидетельствует об ослаблении их наступательных возможностей.

Также ранее Маломуж заметил, несмотря на поставки Ираном 200 баллистических ракет России, эта угроза не окажет значительного влияния на ситуацию на фронте. Эти ракеты позволят России провести лишь несколько крупных атак, в частности три-четыре массированных удара.

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