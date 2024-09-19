В ночь на 18 сентября дроны СБУ, ГУР и ССО ударили по огромному складу главного ракетно-артиллерийского управления в Торопце Тверской области рф.

Согласно информации в открытых источниках, на складах в Тверской области могло храниться до 30 тысяч тонн боеприпасов, преимущественно 122-мм реактивных снарядов к РСЗО и 82-мм мины.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в своем Telegram-канале наглядно объяснил, насколько много российских боеприпасов было уничтожено.

Например, если говорить об исключительно 122-мм реактивных снарядах, то 30 тыс. тонн – это более 460 тысяч выстрелов – это запас оккупантов на 10 месяцев активных боевых действий или более года при средней интенсивности.

А если говорить об исключительно минах 82-мм, то, по словам эксперта, это 10 миллионов выстрелов или, с учётом интенсивности их применения в зоне боевых действий, это запас на более чем 1,5 года активного применения.

"Повторюсь, я указал это количество не явным, а условным, если бы на складах были исключительно такого типа боеприпасы. Уверен, на арсенале хранились и другие типы боеприпасов, 152-мм, 122-мм ствольной артиллерии, упоминаются даже ЗУР. Но масштабы потерь, даже в смешанном типе БК, можете себе представить", – заявил Александр Коваленко.

По мнению эксперта, погасить эти склады с постоянной детонацией боеприпасов будет очень сложно, поэтому, вероятно, оккупанты поступят так же, как с нефтебазами, просто будут ждать, когда все сгорит.

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