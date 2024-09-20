Военный эксперт рассказал, как изменилась ситуация на фронте за последний месяц, и объяснил, какие дальнейшие планы у оккупантов на Покровском направлении.

Операция ВСУ в Курской области замедляет возможности оккупантов проводить маневры силами и средствами на разных участках фронта, но на ситуацию на Покровском направлении это не повлияет.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Светлане Орловской. Эксперт объяснил, что собственно по дирекции на Покровск движение противника приостановилось, но это не означает, что противник остановился вообще.

В конце августа мы наблюдали на карте "палец", вытянутый в сторону Покровска, и у оккупантов была угроза флангового удара, который мог бы отсечь атакующие подразделения, разрушить логистику и заставить их остановиться. Поэтому сейчас враг пытается обезопасить фланги, ведя ожесточенные бои в районе Селидово.

"Противник так же не глуп, и недооценивать противника нельзя. Он отдавал себе отчет в рисках связанных с этим, и именно поэтому он сделал следующее: он сейчас начал активно продвигаться по направлению на Курахово для того, чтобы выровнять линию фронта и создать предпосылки нависания над Угледаром", – отметил Сергей Грабский.

Военный эксперт добавил, что пока противник может позволить себе продолжать наступательные действия по другим направлениям, не снимая с Покровского направления какие-то ресурсы, но это не означает, что он непобедим: несмотря на то, что они имеют большое количество сил и средств, они вынуждены принимать решения относительно последовательности проведения той или иной операции и дергаться из стороны в сторону.

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