Военный эксперт объяснил, в чем сейчас заключается главная задача ВСУ на территории Курской области рф, и чего ждать украинцам от этой операции дальше.

Армия России очень велика, но она очень медленно разворачивается и принимает какие-то решения, и в начале операции ВСУ в Курской области это сыграло нам на руку.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Светлане Орловской.

"Противник, пока осознал, что произошло, пока задействовал какие-то управленческие шаги, пока эти шаги начали претворяться в жизнь, столь важный ресурс в нашей войне как время они потратили.

То есть на сегодняшний день наша задача – наносить максимальное поражение противнику, осуществляя меры статической или мобильной обороны, возможно даже маневр ухода, потому что это не наша территория, но при нанесении максимально большого вреда противнику", – заявил Сергей Грабский.

Военный эксперт отметил, что самая главная задача любой оборонной операции – это уничтожение боевого потенциала противника или, иначе говоря, стачивание сил противника.

"Итак, не надо делать трагедии, если мы будем отходить из Курской области, потому что мы свою задачу уже выполнили. Противник боится, противник сосредотачивает на других направлениях силы, которые не могут быть задействованы в активных боевых действиях, а это ресурсы, это затраты.

Поэтому бои там могут носить разный разный вид и иметь разный характер, но я бы очень просил не делать какой-то трагедии, если мы будем, выполняя свои задачи, нанося удары противнику, выходить", - добавил Сергей Грабский.

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