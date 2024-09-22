Есть вероятность, что враг попытается нанести удары после спланированных ранее провокаций.

Российские войска, вероятно, готовятся к очередному масштабному удару по украинской территории, в частности, по объектам критической гражданской инфраструктуры.

Такую информацию озвучил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Эксперт также подчеркнул, что недавняя атака украинских беспилотников на склад с ракетами в Торопце, Тверская область существенно ослабила возможности россии для ракетных ударов на отдельных направлениях.

"Последняя атака дает нам реальный успех, ведь именно она откладывает некоторые атаки оккупанта, которые как раз сейчас активно готовится к массированному ракетному удару. После заявления службы внешней разведки врага о том, что Украина якобы готовит удары по собственным больницам, существует угроза новых террористических актов со стороны россиян", - заметил эксперт.

Он предположил, что ожидать дальнейших обстрелов, направленных против наших медицинских учреждений вполне возможно, как мы это видели на примере "Охматдета". Есть вероятность, что враг попытается нанести удары по нашим больницам и другим гражданским объектам, они хотят ударить по моральному настрою нашего общества в том числе, считает Мусиенко.

Несмотря на это, по словам эксперта, украинские силы, проводя атаки на аэродромы "Энгельс", "Оленья" и склады боеприпасов РФ, пытаются сделать невозможными новые российские обстрелы.

В это же время украинские силы обороны продолжают успешно действовать в Курской области, совершая прорыв в тыл врага.

Эксперт считает, что одной из задач нового наступления является разрезание вражеской группировки и создание дополнительных проблем для российской армии с южного направления.

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