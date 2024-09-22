Военный эксперт рассказал, как продвигается контрнаступление российских оккупационных войск на территориях Курской области, которые сейчас находятся под контролем ВСУ.

Контрнаступление российских войск в Курской области уже закончилось, фактически не начавшись, и закончилось неудачей, поэтому сейчас им придется переходить уже к третьему этапу.

Об этом рассказал полковник запаса ВСУ, бывший офицер Генштаба и военный эксперт Олег Жданов в интервью Евгении Кутновой.

Военный эксперт напомнил, что после того, как ВСУ заняли часть территории рф, генштаб противника начал тушить пожар, бросая туда срочников, Росгвардию, "Ахмат", который где-то заблудился, но мы продолжили продвижение.

После этого, по словам эксперта, наступил второй этап – оккупанты поняли, что без регулярных частей с боевым опытом не остановить Украину. Они сняли с фронта минимальное количество, но наиболее боеспособных войск: две бригады морской пехоты и воздушно-десантную дивизию, сражавшиеся на наиболее горячих направлениях.

"То есть они считали, что это самые боеспособные части и соединения, которые в состоянии сбить темп наступления наших войск и заставить нас отходить с территории российской федерации. Провалился этот этап. Что будет следующим этапом? А следующим этапом будет или снятие армейского корпуса, или снятие общевойсковой армии с восточного фронта, или опять же мы сможем начать продвижение вглубь территории Курской области", – заявил Олег Жданов.

Эксперт добавил, что план ВСУ сработал, российское командование начало снимать подразделения с линии фронта, так как оперативных резервов, которые могут сегодня сняться, перебазироваться в Курскую область и вступить в бой, у рф не существует.

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