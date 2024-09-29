Офицер ВСУ рассказал, может ли сейчас армия России открыть новый фронт на территории Украины, и объяснил, какая ситуация у оккупантов с резервами и вооружением.

Курская операция продемонстрировала, что чтобы армия рф имела возможность на других направлениях, кроме Донетчины, достичь стратегических или оперативных успехов, им нужна, во-первых, мобилизация.

Об этом рассказал майор ВСУ Мирослав Гай в интервью Анастасии Федор.

"Потом натренировать этих людей, провести через учебные центры, провести слаженность, пополнить ими старые организмы, создать новые. В принципе, путин уже говорил о том, что они размышляют на эту тему об увеличении вооруженных сил российской федерации, но мало людей мобилизовать, их еще нужно вооружить", – заявил Мирослав Гай.

Офицер отметил, что мы постоянно наносим удары по стратегической военной инфраструктуре рф, по базам хранения горючего, по складам, в том числе накануне совершили яркую атаку на склады боеприпасов в Торопце Тверской области.

По словам военного, рф может проветить мобилизацию, но вопрос в том, насколько они смогут вооружить всех этих людей, потому что у них есть проблемы с техникой, сейчас расконсервируют совсем устаревшие образцы бронетехники, ремонтируют их и пытаются ввести в строй. А также в рф есть определенные проблемы с боеприпасами, хотя они решают этот вопрос и собственным производством, и получением боеприпасов от КНДР, и договоренностями с Ираном.

"Мы видим по Курской операции, что резервов даже для защиты собственной границы со страной, с которой у них идет фактически война, у них не хватает. Более того, напомню вам, что россия даже была вынуждена снимать некоторые воинские части, в том числе с финской границы, из других регионов, опрокидывать на Донбасс, и это говорит о том, что у них есть проблема с резервами", - добавил Мирослав Гай.

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