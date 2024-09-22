Для наступления оккупантам не хватает сил и ресурсов, в частности, минимум 30 тысяч личного состава.

В сети появилось видео, снятое российскими оккупантами, на котором запечатлен момент удара по воинской части противника в Брянской области.

Роман Свитан, полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор отметил, что удар был нанесен в направлении Унечи — Брянска, где расположены стратегически важные объекты, такие как газопровод "Дружба" и российские военные склады. Дальность поражения составляет почти 100 километров, что указывает на использование одного из украинских средств поражения.

"На этом сюрпризы для врага не кончаются. На Курском фронте продолжаются боевые действия. Российские войска пытались контратаковать в районе Любимовки, но были отброшены на прежние позиции. Несмотря на громкие заявления, контрнаступления россиян в Курской области не наблюдается" - заявил эксперт.

Он подметил, что для наступления оккупантам не хватает сил и ресурсов, в частности, минимум 30 тысяч личного состава, которые могли бы быть переброшены с восточного фронта.

"Эти небольшие контрнаступления успешно отбиваются. У нас лучшие позиции, и россияне рискуют остаться на левом берегу Сейма, в то время как мы продвигаемся в сторону Глушково," - добавил полковник ВСУ в запасе.

Ранее эксперт сообщал, россияне остановили движение и начали укреплять свой левый фланг, пытаясь отрезать украинские гарнизоны от снабжения. Угледарский гарнизон пытаются окружить, продвигаясь с северо-востока и захватывая территории.

На данный момент основная проблема состоит в том, что россияне зашли на южный Донбасс и взорвали несколько мостов.

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