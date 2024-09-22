Будущее танковых войск за новыми, более современными машинами, которые будут оснащены системами радиоэлектронной борьбы.

Страна-агрессор начнет массовое производство танков Т-90, поскольку к 2026 году у нее иссякнут запасы законсервированных моделей Т-55 и Т-62.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отметил, что россия уже понесла значительные потери в отношении танков Т-62, многие из которых стали трофеями для украинских войск. Однако старые модели танков становятся все более уязвимыми на поле боя, и это касается как российской, так и украинской сторон.

Эксперт подчеркнул, что будущее танковых войск за новыми, более современными машинами, которые будут оснащены системами радиоэлектронной борьбы и обладающими высокой мобильностью. В то время как Украина продолжает получать танки Leopard и другие современные модели от своих партнеров, Россия будет сосредоточена на производстве своих Т-90.

"Хотя Т-90 нельзя назвать полностью современным танком, он все же представляет собой вызов для Вооруженных сил Украины. У вражеских танков нет всех современных технологий, присущих более продвинутым моделям, таким как "Прорыв". Однако даже ограниченная версия Т-90 все еще может угрожать украинским войскам" - заметил эксперт.

Мусиенко подметил, рф способна производить лишь около полторы сотни танков в год, что, хотя и является небольшим количеством, все же представляет определенную угрозу.

Эксперт также подчеркнул, что недавняя атака украинских беспилотников на склад с ракетами в Торопце, Тверская область существенно ослабила возможности россии для ракетных ударов на отдельных направлениях.

Последняя атака дает нам реальный успех, ведь именно она откладывает некоторые атаки оккупанта, которые как раз сейчас активно готовится к массированному ракетному удару.

Последние новости:

Ловушка для войск России: военный эксперт рассказа о плане ВСУ на Курщине

"Дрон-автомат": эксперт рассказал насколько эффективна новая разработка ВСУ

Армия России начала готовиться к новому наступлению зимой 2025 года: военный эксперт рассказал, где может произойти главный удар