Военный эксперт объяснил, какая сейчас ситуация у оккупантов с накоплением ракет, и повлияет ли удар по складам в Торопце на массированные ракетные удары по Украине.

Удар по арсеналу главного ракетно-артиллерийского управления рф в Торопце Тверской области сейчас не повлияет на количество ракетных ударов по Украине.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в своем Telegram-канале.

Военный эксперт объяснил, что 107-й арсенал ГРАУ в Торопце был самым наполненным боеприпасами объектом в россии, и удар по нему это наймощнейшая атака за весь период полномасштабного вторжения в Украину по российскому складу БК, но это был арсенал накопления, то есть туда всё свозили и оттуда вывозили по мере потребности.

Как по россии, так и по временно оккупированным территориям, в частности в Крыму, есть множество малых и средних складов оперативно-тактического уровня с определённым запасом баллистики.

Кроме того, у оккупантов есть производство этих ракет, в частности сейчас российский ВПК производит одну готовую 9М723 "Искандер" в сутки.

"Поэтому, уничтожение 107-го арсенала ГРАУ - это уничтожение запасов, накопленного потенциала, который РОВ вынуждены будут снова накапливать. Но, на оперативно-тактическом уровне складов запасы у них по пусковым заданиям на неделю-две. Затем начнутся паузы и задержки с регулярность и системность ударов", – пояснил Александр Коваленко.

Но, по словам эксперта, главное то, что в нынешних условиях баллистика будет прилетать не 5 ракет в сутки, а 1-2, и не каждый день, а через день-два-три.

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