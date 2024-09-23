Военный эксперт рассказал, что сейчас происходит на Покровском направлении, и какие перспективы наступления российских оккупационных войск на Покровск.

Оккупанты не смогут восстановить активное наступление на Покровском направлении, пока не сформируют южный фланг, который фактически касается и Кураховского направления.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал в эфире "Прямого".

По словам эксперта, на Покровском направлении сейчас используется преимущественно пехотная компонента российских оккупационных войск.

"То есть если мы говорим о Красногоровке в направлении Лисовки, то это пехота, если мы говорим по другим направлениям, по Ярам, которых там несколько, это пехотная компонента, Гродовка - это пехотная компонента.

Если мы говорим о полноценных наступательных действиях с использованием механизированной компоненты, то это уже непосредственно южный фланг, это левобережье реки Волчья, это Желанное Первое, это Красногоровка – северная часть реки Лозовая, это Украинск, это Горняк, то есть там максимум используется именно механизированная компонента", – объяснил Александр Коваленко.

Военный эксперт отметил, что на этом направлении оккупанты сконцентрировали наиболее боеспособные свои отдельные мотострелковые бригады из состава группы войск "Центр" второй и 41-й общевойсковой армии. Но непосредственно на Покровск россияне не будут наступать, пока не будет сформирован южный фланг.

Последние новости Украины:

Контрнаступление рф в Курской области: военный рассказал, как изменилась ситуация.

На примере Авдеевки и Бахмута: военный эксперт объяснил, что будет означать потеря Покровска.

Угроза наступления на Днепропетровщину: эксперт рассказал, чего ждать в случае захвата Покровска.